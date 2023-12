Volley femminile | Conegliano trascinata al tie-break da Pinerolo! Pantere Campionesse d’Inverno | Milano replica con Egonu

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) Botta e risposta tranei match del pomeriggio validi per la dodicesima giornata della Serie A1 di. Entrambe le big hanno vinto in trasferta, ma la compagine veneta è stataal tie-da Pinerolo e la formazione lombarda si è imposta con un secco 3-0. Proprio per questo motivo la classifica non cambia, visto cheha recuperato un punto nei confronti di: lesvettano con 35 punti e ora hanno quattro lunghezze di vantaggio nei confronti della compagine meneghine, laureandosiin maniera matematica (sabato sera si disputerà l’ultimo turno del girone d’andata).ha sconfitto Pinerolo per ...