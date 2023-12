Volley Bergamo 1991 | decima sconfitta stagionale | Novara passa 0-3 al PalaFacchetti

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ilprosegue nel suo momento di crisi, che perdura ormai da inizio stagione, incassando la, durissima, a fronte di appena due vittorie. Finisce in tre set la sfida contro: l’Igor Gorgonzola fa bottino pieno aldi Treviglio. Dopo un primo set che aveva dato la sensazione che le rossoblù potessero giocarsela alla pari con le piemontesi, la gara è andata via via prendendo la strada di. Come spiega la lucida analisi di Laura Melandri: “Sapevamo di giocare contro un avversario di altissimo livello, ma mi dispiace perché noi lavoriamo tutta la settimana per arrivare alla partita e perdere delle occasioni”. “Quella di questa sera poteva essere l’occasione per ...