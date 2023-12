(Di domenica 17 dicembre 2023) Unaffisso presso ladei Santi Nazaro e Celso, in via Aldini ainvita a raccogliere firme per modificare la legge 194 chiedendo l'obbligo per il medico di far sentire ilcardiaco dela una donna che intende abortire . E’ quanto denuncia sulle sue pagine social il consigliere regionale lombardo del Patto civico Luca Paladini, fondatore dell’associazione i Sentinelli....

Volantino antiaborto in chiesa a Milano: si ascolti il battito del feto

Un volantino affisso presso la chiesa dei Santi Nazaro e Celso, in via Aldini a Milano invita a raccogliere firme per modificare la legge 194 chiedendo l'obbligo per il medico di far sentire il battit ...

Volantino anti-aborto in chiesa a Milano, “La donna ascolti il battito del feto”. E’ polemica

Via Aldini, la locandina realizzata dall'associazione pro vita Ora et Labora riprende il testo della proposta di legge di iniziativa popolare. Paladini (Sentinelli): “Si vuol far sentire la donna come ...