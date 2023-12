Visitare l’oriente di Cuba è un viaggio a ritroso nel tempo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il luogo comune dove si rifugia il viaggiatore benpensante che visita, di fronte alla moltitudine dei mendicanti distribuiti agli angoli di centri storici e alberghi: “poveretti, non hanno nulla, chiedere l’elemosina è la loro unica forma di sopravvivenza”. In realtà uno dei fattori del declino turistico – tra i quali acqua contaminata e farmaci irreperibili – è proprio la loro pressione assillante. Se escludiamo gli anziani abbandonati, per gli altri è una professione: zoppi veri e falsi, bambini, i parcheggiatori che si dividono i turni di presidio stradale dell’auto presa in affitto dal turista, le guide improvvisate all’occorrenza anche magnaccia per il maschio single, i venditori di ron e puros (sigari) etc. In realtà, pochi di costoro rinuncerebbero alla propria postazione di “lavoro”, comunque meno faticosa di sgobbare per due soldi dentro un hotel o ...