Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2023 ore 19 | 30

(Di domenica 17 dicembre 2023)DEL 17 DICEMBREORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE PER 6 KM A PARTIRE DA CASTELNUOVO DI PORTO FINO A SETTEBAGNI IN DIREZIONE; RESTIAMO A NORD DELLA CAPITALE, SULLA SALARIA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 18+000 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON CODE TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN ...