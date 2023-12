Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 dicembre 2023)DEL 17 DICEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA NEI PRESSI DEL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD, LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA OPPOSTA, QUI PER TRAFFICO, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA; E NUMEROSI SONO GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE: AD AQUINO, IN PROVINCIA DI FROSINONE, E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE “NATALE AD AQUINO”; FINO AL 6 GENNAIO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN PIAZZETTA CONTI D’AQUINO, PIAZZA SAN TOMMASO E IN ALTRE STRADE COMUNALI; AD APRILIA, IN ...