Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2023 ore 15 | 30

(Di domenica 17 dicembre 2023)DEL 17 DICEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE AVVENUTO INEI PRESSI DEL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER L’APPIA, CIRCONE REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; E STASERA ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCAINTER CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.45: ATTIVE COME DI CONSUETO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCONE NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI DA ...