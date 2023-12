Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 dicembre 2023)DEL17 DICEMBREORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1NAPOLI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA COLLEFERRO DIREZIONE NAPOLI SULLA STATALE APPIA SI STA IN CODA ALTEZZA CIAMPINO DIREZIONE ALBANO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA AD APRILIA TRA CORSO PAPA GIOVANNI 23 E VIA DELLA STAZIONE NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO IN VIA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA LA GIUSTINIANA DIREZIONE TRIONFALE IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA PER LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO AL KM 21 E 100 CIRCA PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA DI CANTIERE Servizio fornito da Astral