Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2023 ore 10 | 30

(Di domenica 17 dicembre 2023)DEL17 DICEMBREORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO VI CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHISIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIUA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA CECCHINA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZNAO ED ALBANO NEI DUE SAENSI IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA PER LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO AL KM 21 E 100 CIRCA PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA DI CANTIERE A MARINO PROSEGUE FINO AL 6 GENNAIO 2024 L’EVENTO NATALIZIO IN PIAZZA MATTEOTTI, PER CONSENTIRNE IL REGOLARE SVOLGIMENTO SONO ISTITUITI IL DIVIETO DI SOSTA ED IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA STESSA PIAZZA E LE VIE LIMITROFE Servizio fornito da Astral