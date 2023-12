Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 dicembre 2023)DEL17 DICEMBREORE 830 CLAUDIO VELOCCIA Ore 820 SULLA DIRAMAZIONENORD PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE RESTERA’ CHIUSO LO SVINCOLODI CASTELNUOVO DI PORTO DALLE ORE 22 DEL 19 DICEMBRE ALLE ORE 3 DEL 20 DICEMBRE IN ENTRATA VERO LA A1 FIRENZEIN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI PERORRER ELA VIA TIBERINA IN DIREZIONE FIANONO/CAPENA SULLA STRADA REGIONALE TERNANA DA DOMANI E FINO AL 22 DICEMBRE ATTIVO DIVIETO DI SORPASSO AL KM 15 E 700 CIRCA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA PER LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO AL KM 21 E 100 CIRCA PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA DI CANTIERE A MARINO PROSEGUE FINO AL 6 GENNAIO 2024 L’EVENTO NATALIZIO IN PIAZZA MATTEOTTI, PER CONSENTIRNE IL REGOLARE ...