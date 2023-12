“Vi manca il coraggio” Meloni scatenata | siluro a Schlein E critica pure Ferragni

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 dicembre 2023) Giorgiashow nel suo intervento ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia andata in scena nei giardini di Castel Sant'Angelo a Roma. Il primo argomento toccato dal presidente del Consiglio è quello della solidità dell'esecutivo: "Il governo di centrodestra a trazione Fratelli d'Italia sarà soprattutto questo governo dell'Italia con la schiena dritta, che va a testa alta, con le scarpe piene di fango e le mani pulite. Quando i soldi non ci sono non si usano per comprare consenso facile. Il nostro consenso è cresciuto rispetto alle elezioni, è maggioritaria l'Italia che non accetta di svendersi e chinare il capo, noi abbiamo il dovere di rappresentarla tutta con i fatti. Abbiamo il dovere morale di ridare l'orgoglio di volere rivendicare, qui e fuori dai confini nazionali, 'io sono italiano'. È la più grande rivoluzione che si può fare, restituire il peso e la