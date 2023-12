Verissimo | Raz Degan presenta per la prima volta la fidanzata Cindy | “Ecco come ci siamo conosciuti”

Leggi su isaechia

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nella puntata del 17 dicembre 2023 di, Silvia Toffanin ha ricevuto nel suo salotto televisivo diversi ospiti, tra cui anche Raz. L’ex modello si è raccontato alla conduttrice televisiva, toccando diversi argomenti a lui cari. Il regista, infatti, ha parlato della guerra che scuote la sua terra natia: Israele.ha lanciato un appello per la pace, che crede possa arrivare grazie supporto internazionale. Raz ha svelato, anche, che suo padre è ancora nel paese dilaniato dalle guerre. Il regista si sente, in parte, anche italiano, visto che vive nel Bel Paese da circa trent’anni: “Sono 30 anni che sono qua in Italia e trovo che ho piantato così tanti alberi che tanti di quelli non saprò neanche chi sarà a godere della loro ombra, questo mi dà ancora di più il senso d’appartenenza a questo paese“. Qui in Italia, Raz ha ...