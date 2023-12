Verdure al forno con uova e formaggio | sono facili da fare e buonissime da mangiare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 17 dicembre 2023) Lealconun modo davvero goloso per consumare ortaggi. Filano che è un piacere, basta assaporarne un boccone per innamorarsi di questo piatto. Che sia come antipasto o come contorno, saprà conquistare tutti, anche i bambini! I miei, per primi, ne vanno matti. Certo ho dovuto insistere un po’ all’inizio per vincere le loro reticenze iniziali.deliziose anche per farcire piadine e per prepararle possiamo utilizzare anche gli avanzi diche occhieggiano dal frigorifero per reinventarle e renderle invitanti oltre misura, senza sprecare! Dobbiamo prima saltarle in padella e poi passarle in, arricchite da un composto a base di, latte e, sarà in questo ...