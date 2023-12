Vaticano | Becciu condannato | è la prima volta che accade a un cardinale

Leggi su velvetmag

(Di domenica 17 dicembre 2023) È ilAngeloil primo porporato a ricevere una condanna penale inda un Tribunale composto da laici in duemila anni di storia della Chiesa cattolica., un ex stretto collaboratore di papa Francesco, ha subito una condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione. Ma anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e 8mila euro di multa. La decisione è stata annunciata il 16 dicembre dal Tribunale presieduto dall’ex capo della procura di Roma, Giuseppe Pignatone, nel processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra. Un affare torbido, su un giro di centinaia di milioni di euro, in cui sono coinvolti in tutto 10 imputati. Angelo. Foto Ansa, l’esito del processo Il Tribunale ha emesso ...