(Di domenica 17 dicembre 2023) Avrebbero potuto essere la nuova 'power couple' della Florida con la strada spianata verso i vertici del partito repubblicano statale, strada adesso interrotta però proprio poco prima dell’alba dell’anno elettorale negli Usa. Sono Cristian e Bridget Ziegler , lui era stato eletto alla presidenza del partito repubblicano statale in Florida e lei si apprestava a cominciare il suo terzo mandato nel...

I repubblicani “perdono tempo in acrobazie politiche senza fondamento”. Lo afferma Joe Biden commentando l’autorizzazione della Camera americana ... (ilsole24ore)

Si chiamano « mamme per la libertà» e negli Stati Uniti si battono contro un’istruzione pubblica aperta all’inclusione della comunità Lgbtqia+ e ... (open.online)

Bridget Ziegler, fondatrice dell'organizzazione conservatrice Moms for Liberty, ha lasciato il consiglio scolastico della contea di Sarasota, ... (ilgiornale)

Usa, scandalo sessuale per esponente repubblicano e la moglie leader mamme conservatrici

Christian Ziegler, presidente del partito repubblicano in Florida e la moglie Bridget,delle Moms for Liberty, gruppo anti - gay e anti - gender, in prima linea contro la cultura ..., Trump ...

Lo scandalo sessuale e le dimissioni: bufera sulla leader delle mamme anti-gay negli Usa

Bridget Ziegler, fondatrice dell'organizzazione conservatrice Moms for Liberty, ha lasciato il consiglio scolastico della contea di Sarasota, travolta da uno scandalo sessuale ...

Usa, leader mamme conservatrici si dimette per scandalo sessuale

Avrebbero potuto essere la nuova 'power couple' della Florida con la strada spianata verso i vertici del partito repubblicano statale, strada adesso interrotta però proprio poco prima dell’alba dell’a ...