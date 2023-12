Usa | ex sindaco New York Giuliani condannato a pagare 148 milioni

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 17 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’exdi NewRudolfè stato148di risarcimento per diffamazione alle due ex scrutatrici della Georgia. Assoldato da Donald Trump per invalidare le presidenziali del 2020, accusò le due donne di aver truccato i risultati. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.