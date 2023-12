Uomo trovato morto in un b&b con le pareti della stanza annerite. Indagini in corso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Undi 61 anni è statoin un b&b al 4 di via Sant’Agostino degli scalzi nel quartiere Stella, a Napoli. I carabinieri sono entrati nell’appartamento verso le 13. Non si conoscono al momento altri particolari. Le forze dell’ordine sottolineano solo che le lecamera erano. Sul caso la Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestrosalma, in vista dell’autopsia. Possibile che il 61enne sia deceduto asfissiato nella notte a causa del monossido di carbonio sprigionato dal fuoco che, però, all’arrivo dei soccorsi era già spento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.