Uomo o tecnologia | la mente umana sarà sostituita dall’intelligenza artificiale?

(Di domenica 17 dicembre 2023) Life&People.it È ormai passato più di un anno dal lancio globale di Chat GPT, strumento che ha introdotto l’Intelligenzaanche nella cultura popolare di massa, culmine di un percorso iniziato nelle realtà professionali già da diversi anni. Proprio nel periodo in cui stiamo attraversando una vera e propria fase di transizione che porterà a un ripensamento del ruolo del leader aziendali, c’è chi si è occupato di studiare a fondo il fenomeno: tra questi c’è Filippo Poletti, autore di “Smart Leadeship Canvas. Come guidare la rivoluzione dell’intelligenzacon il cuore e il cervello”, libro che traccia la strada da seguire in vista di un futuro in cui l’si ritroverà a convivere sempre più con robot e sistemi hight tech. Chi è Filippo Poletti, top voice Linkedln? Giornalista, saggista, musicologo e, non ...