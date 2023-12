Uomini gambizzato a Centocelle Roma | ferito un 49enne | fermato l’uomo che ha sparato

Leggi su ilfattoquotidiano

"Venite c'è un uomo armato". Sono le telefonate al 112 che hanno segnalato unaria a. E infatti un uomo haalmeno tre colpi di pistola ravvicinati ferendo unitaliano. L'aggressore, un peruviano anche lui di 49 anni, è stato bloccato sul posto ancora con l'arma in pugno. È tutto successo alle 7.03 in via Tor de Schiavi, all'incrocio con via delle Rose, a. A chiamare il 112 alcuni residenti che hanno segnalatoin strada con una pistola. La vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Vannini. Sul posto glidella Scientifica che hanno trovato tre bossoli sull'asfalto e un foro su una macchina in sosta.