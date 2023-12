Una fiaccolata per Leone | il gattino dalla forza dei re della Savana

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiHo davvero avuto molta difficoltà ad aprire il computer e trovare le parole per scrivere su una vicenda che di umano non ha proprio nulla. Eppure il desiderio di far conoscere a più persone possibili la breve e dolorosa storia di unche di male non aveva fatto proprio nulla era tanta. Questo poverodagli occhi dolcissimi e speranzosi è stato chiamatoda chi se ne è preso cura dopo che un’anima buona lo aveva raccolto in una strada di Angri agonizzante perché qualcuno si era divertito a scuoiarlo vivo. Già. Un atto orribile difficile da immaginare, un qualcosa che solo in film del calibro del “Silenzio degli innocenti” abbiamo visto eera davvero una piccola anima innocente. Le poche foto scattate di questoforte e coraggioso, che ha ...