Un surreale ottimismo circonda il passante Tav a Firenze | ci aspetta un ‘cigno nero’?

(Di domenica 17 dicembre 2023) di Tiziano Cardosi, Comitato No Tunnel Tav diEsistono i “cigni neri”, come li chiamano i tecnici, fatti imponderabili che sfuggono anche ai più sofisticati sistemi di sicurezza. Domenica sera a Faenza, secondo le prime ricostruzioni, un Frecciarossa ha arretrato tamponando il regionale fermo dietro di sé per un segnale di linea. Diciassette feriti e traffico in tilt per ore con forti disagi per chi viaggia. Aquesto incidente fa pensare alle rassicurazioni mielose dei dirigenti di RFI che garantiscono dogmaticamente che non ci saranno danni o pericoli per gli edifici sopra i due tunnel dell’Alta velocità in costruzione sotto la città. Tutti noi sappiamo però che nella storia dell’ingegneria sotterranea di “cigni neri” ne sono esistiti eccome, l’elenco è lungo. I lavori delTav fiorentino sono iniziati dopo ...