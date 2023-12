“Un giorno mio papà a pranzo disse ‘non voglio essere cremato | e se mi facessi bollire?' ” | Paolo Villaggio raccontato dalla figlia Elisabetta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Si chiama Fantozzi dietro le quinte (Baldini+Castoldi) il libro nel qualeracconta. E in un’intervista rilasicata a Libero, ladel grande attore spiega: “L’idea era quella di svelare chi ci fosse veramente dietro la maschera Fantozzi, penso di esserci riuscita”. Poi, sul personaggio cult, precisa chenon lo odiava: “Lo adorava! Aveva tutto: un posto fisso, un’appartamento di proprietà e un’automobile, cose che oggi sarebbero un lusso per metà degli italiani. E poi una moglie brutta ma che lo stimava tantissimo e una, seppur orrenda”. Un lungo passaggio è dedicato agli amici, come Fabrizio De Andrè (“soffrì molto la scomparsa di Fabrizio. Erano quasi fratelli anche se li dividevano 7 anni. Invidiò molto il suo ...