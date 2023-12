Ultime Notizie Serie A

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Lazio-Inter, le parole di Ruben Sosa Il doppio ex della sfida ha analizzato il match a Tuttosport. Juve, i tifosi si dividono su Vlahovic Il serbo non riesce a trovare la continuità sotto porta e tutti ora s’interrogano. Lecce, D’Aversa: «Il gruppo meritava la vittoria» Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, dopo la vittoria ottenuta dai salentini contro il Frosinone Frosinone, Di Francesco: «Creato tanto, c’è l’amaro in bocca» Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, dopo la sconfitta subita dai ciociari contro il Lecce. Napoli-Cagliari, ritardo di 30 minuti sul calcio d’inizio Calcio d’Inizio di Napoli-Cagliari: la partita inzierà alle 18.30, con mezzora di ...