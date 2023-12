Ufficiale | ecco il regolamento del nuovo Mondiale per club FIFA

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 17 dicembre 2023) Conferma dellasuldelper2025 Il Consiglioufficializza i dettagli delper2025. La competizione si giocherà dal dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. La classificazione si baserà sui meriti sportivi delle società. Parteciperanno 32 squadre e il nomedella competizione sarà Mundial dees. Iclassificati faranno parte di ciascuna delle sei confederazioni. L’obiettivo è quello di proporre la massima qualità possibile attraverso il criterio dei meriti sportivi degli ultimi quattro anni. I criteri per qualificarsi sono stati decisi: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 3 punti per i ...