Ue | Fitto | ' allargamento non ci costruisce con gli slogan'

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Oggi è partito il negoziato per l'allargameto all'Ucriana e ad altre realtà, ma una Europa più ampia non sicon gli. Noi la sosteniamo, ma dobbiamo concretizzarla.vuol dire capire cosa accade sulla governance, sull'utilizzo delle risorse, sulla contribuzione, sugli impatti sui Paesi europei. Sono grandi questioni sulle quali bisogna evitaree soluzioni in ritardo". Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue e il Pnnr Raffaelea Atreju.