Udinese-Sassuolo | Dionisi | “Sono felice della reazione Potevamo vincere”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) “Una squadra poco unita sicuramente non va a rimontare una partita del genere,maanche”. Parola di Alessiodopo il pareggio esterno delper 2-2 contro l’. Una doppietta su rigore di Berardi permette ai neroverdi di conquistare un punto dopo il doppio svantaggio siglato da Lucca e Pereyra. “La partita è cambiata dall’espulsione in poi, e per tutto quello che abbiamo creato nella mezz’ora finale è un peccato non averla vinta – sottolinea il tecnico ai microfoni di Dazn -. La squadra non ha mollato nonostante sia partita sottotono, invece noi possediamo i mezzi tecnici per cominciare meglio la gara. Una squadra che non è tale non proverebbe a vincerla fino alla fine, ...