Udinese-Sassuolo 2-2 | pari mozzafiato | Berardi la riprende dal dischetto

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Al Bluenergy Stadium, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Bluenergy Stadium,si affrontano nel match valido per la 16esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.2-2: sintesi e moviola 90’+5 – Termina qui!al Bluenergy 90? – Sono cinque i minuti di recupero 88? – GOL! Pareggia tutto, doppietta per lui dal87? – RIGORE! Fallo di Kabasele su Mulattieri 84? – Palo del: Ferrari di testa colpisce il legno, poi Mulatteri spara tra le braccia di ...