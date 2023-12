Udinese-Sassuolo 2-1 LIVE | Berardi la riapre su rigore

(Di domenica 17 dicembre 2023) Al Bluenergy Stadium, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bluenergy Stadium,si affrontano nel match valido per la 16esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.2-1: sintesi e moviola 75? – GOL! Perfettodal dischetto 74? –! Pasticcio di Ebosele che colpisce Pinamonti nel tentativo di rinviare il pallone.confermato dal Var 68? – Ferrari di testa da distanza ravvicinata, respinge Silvestri 59? – Rosso per Payero dopo una brutta entrata su Erlic! Decisione presa dopo controllo al ...

Dopo due partite in 10 uomini, il Sassuolo giocherà mezz’ora in superiorità numerica. L’Udinese in vantaggio di due gol rimane con un uomo in meno ... (sportface)

Al Bluenergy Stadium, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Udinese e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ... (calcionews24)

Parziali delle partite delle 15. Raddoppia l'Udinese che rimane in dieci

L'Udinese è andata all'intervallo in vantaggio sul Sassuolo per 1-0, grazie al gol segnato da Lucca al 36'. Nella ripresa ha raddoppiato al 55' Pereyra. L'udinese ...

