Uccise il padre per difendere la madre | l’anomalia del caso Alex Pompa

(Di domenica 17 dicembre 2023) Da incallito garantista, ho trovato assai interessanti due recenti puntate di Stasera Italia, in cui, tra le altre cose, si è affrontato piuttosto in profondità il tema dei diritti della difesa. Su questo aspetto occorre sottolineare che l’influenza mediatica, tendenzialmente colpevolista, aggrava ulteriormente il già evidente squilibrio tra pubblica accusa e imputato, in quanto lo Stato e i suoi organi hanno mezzi economici e poteri di persecuzione più ampi di quanti il cittadino ne abbia di difesa. Inoltre, lo stesso colpevolismo mediatico, legato essenzialmente a esigenze di ascolti, si basa su un retaggio ancestrale ancora molto presente nella collettività, in cui la presenza di un capro espiatorio pronto all’uso crea quel meccanismo di purificazione di massa che si realizza quando ci sentiamo diversi, o pensiamo di esserlo, rispetto al mostro sbattuto in prima pagina. Da questo ...