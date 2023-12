Turismo | seconda call per startup | budget di 4 | 5 milioni con “Argo”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 dicembre 2023) Prende il via laperdi, l’acceleratoree traveltech lanciato da Cdp Venture Capital in collaborazione con il ministero del, con scadenza per le candidature il prossimo 3 febbraio e che prevede per le aziende selezionate un investimento pre-seed a partire da 75mila euro, con la possibilità di ottenere un ulteriore contributo a fondo perduto di 25mila euro, erogato dal ministero delha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dinazionali o internazionali che vogliano aprire una sede operativa in Italia, operanti nei settori dele dell’ospitalità, con soluzioni innovative e tecnologiche in grado di accelerare la transizione digitale e sostenibile, e per ...