Turismo balneare | l’appuntamento con gli Stati Generali organizzati da Federbalneari

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 17 dicembre 2023) Fiumicino, 17 dicembre 2023- “deldella Regione Lazio” : questo il nome dell’evento organizzato daItalia per parlare di erosione costiera, economia del mare e molto altro.è per il prossimo martedì 19 dicembre alle 15.30 all’Hotel Best Western Albergo Aeroporto Fiumicino. Sull’importanza di un simile evento, si pronuncia lo stesso presidente di, Marco Maurelli: “Siamo in una situazione complessa sul tema delle concessioni del demanio marittimo per cui è urgente un dibattito a livello istituzionale per affrontare tutte le possibili criticità che l’imprenditoria deldel Lazio potrebbe essere costretta ad affrontare nel 2024, in assenza di quella ...