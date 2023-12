TS – dove vederla in tv | in streaming e probabili formazioni

Leggi su justcalcio

(Di domenica 17 dicembre 2023) 2023-12-17 10:48:05 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: BOLOGNA – Il Bologna di Thiago Motta, squadra rivelazione della stagione, ospita la Roma di José Moruinho in quello che è uno vero scontri diretto per la lotta alla zona Champions League visto che entrambe le squadre sono a quota 25 punti (-2 dal Napoli 4°). Gli emiliani arrivano alla partita con il vento in poppa dopo il successo a casa della Salernitana mentre i giallorossi dal pareggio amaro in casa contro la Fiorentina ed anche in emergenza: infatti l’allenatore portoghese non potrà contare sulla coppia Dybala-Lukaku con l’argentino infortunaro ed il belga squalificato dopo il rosso diretto contro. Bologna-Roma: quote e consigli sulle puntate Segui la diretta di Bologna-Roma su Tuttosport.comvedere Bologna-Romae diretta tv Bologna-Roma, gara valida per la 16ª ...