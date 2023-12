Trump : “Migranti stanno avvelenando sangue Usa” (Adnkronos) – Per Donald Trump i migranti “stanno avvelenando il sangue Usa”. In un comizio in New Hampshire, l’ex presidente si lancia in una ... ()

Trump : "Migranti stanno avvelenando sangue Usa" Washington, 17 dic. (Adnkronos) - Per Donald Trump i migranti "stanno avvelenando il sangue Usa". In un comizio in New Hampshire, l'ex presidente ... (liberoquotidiano)

