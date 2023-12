Trump | “I migranti avvelenano il sangue Usa”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 17 dicembre 2023) NEW YORK – Per Donald“stanno avvelenando ilUsa”. In un comizio in New Hampshire, l’ex presidente si lancia in una durissima recriminatoria contro l’immigrazione, argomento che è stato il suo cavallo di battaglia vincente nelle elezioni del 2016, affermando che ile istituzioni mentali e le prigioni di tutto il mondo, non solo in America del Sud ma da tutto il mondo”. “Arrivano nel nostro Paese dall’Africa, dall’Asia, da tutto il mondo”, ha ripetuto. Quando l’aveva fatto lo scorso ottobre, Joe Biden aveva risposto che parlare di “dell’America avvelenato, riecheggia frasi usate dai nazisti”. Secondo quanto riportato dalla Cnn,intende, in caso di secondo mandato, attuare una politica ...