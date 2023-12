Troppe leggi costano alle imprese 103 miliardi l' anno | pantano burocrazia

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 dicembre 2023) Uno dei mali oscuri dell'Italia. Considerata un nemico da sconfiggere per il centrodestra, biasimata (a parole) e incrementata (nei fatti) dalla sinistra. La, la complessità delle norme e il numero spropositato diattualmente in vigore restano uno dei punti critici sui quali il governo ha deciso di intervenire. Un nuovo allarme sul complesso tema è giunto ieri da un'attenta analisi condotta dall'ufficio studi della Cgia di Mestre. In Italia vi sono circa 160 mila norme, di cui poco più di 71 mila approvate a livello nazionale e 89 mila dRegioni e dagli enti locali. Un groviglio legislativo (15.500) che è dieci volte superiore al numero complessivo dipresenti in Francia (7.000), in Germania (5.500) e nel Regno Unito (3.000). Lo studio non solo evidenzia come tante,...