Traffico Roma del 17-12-2023 ore 17 | 30

(Di domenica 17 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione ancora un incidente sulla carreggiata esterna della grande raccordo anulare con rallentamenti maggiori nei quest’ultima ora tra Ardeatina e tu piùanche su via Appia dall’ aeroporto di Ciampino per chi è diretto alla grande un altro tamponamento è presente sulla diramazioneNord con ulteriori disagi tra Castelnuovo di Porto è il raccordo anulare per chi proviene dall’autostrada-firenze circolazione sostenuta e rallentata sul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale est in direzione del centro città in aumento la circolazione sulla tangenziale est in direzione stadio a partire da via Tiburtina Maggiore attenzione su via Pontina quindi lezione dell’EUR Le possibili perma anche per la presenza di un incidente ...