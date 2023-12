Traffico Roma del 17-12-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 dicembre 2023) LuceverdeBentrovati ancora Buona domenica dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna è risolto il precedente incidente tra api e diramazioneSud mentre il pomeriggio prosegue senza disagi per chi viaggia sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est seconda delle tre domeniche previste nel mese di dicembre dedicata al trasporto pubblico gratuito durante tutta la giornata è possibile utilizzare senza pagare anche le ferrovie Metre e la lineaCivita castellana Viterbo la prossima è l’ultima domenica sarà quella del 24 dicembre torna regolare la linea ferroviariaVelletri e rallentata dall’ora di pranzo per problemi tecnici alla Stazione di Ciampino ritardi fino a 100 minuti per tre treni regionali infine torna la serie A ...