Traffico Roma del 17-12-2023 ore 15 | 30

(Di domenica 17 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna prudenza per i possibili Disagi causati da un incidente tra l’appia e diramazioneSud tutto regolare sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est nel centro città nel dettaglio su via del Pellegrino è in corso evento Natale in via del Pellegrino dalle 8 di questa mattina per consentire il corretto svolgimento dell’evento la strada è chiusa tra piazza della Cancelleria e via dei Banchi un altro evento dedicato alle festività in corso in Piazza Nostra Signora di Guadalupe stiamo parlando del Natale a Monte Mario per tutta la giornata non si esclude piùin tutta la zona infine ritardi a causa di problemi tecnici per la linea ferroviariaVelletri in prossimità della Stazione di ...