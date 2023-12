Traffico Roma del 17-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione risolto l’incidente sulla Autosole tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli in città in zona Pigneto ancora chiusa per un incidente via Casilina all’altezza di Villa serventi prestare attenzione alla guida in centro chiusa via del Pellegrino per 220 tra piazza della Cancelleria e via dei Banchi Vecchi su via Appia Nuova coda perincidente tra il raccordo è l’aeroporto di Ciampino verso Albano stasera all’Olimpico incontro di calcio per il campionato di Serie A Lazio Inter l’inizio del match alle ore 20:45 mentre le misure relative la sosta e la viabilità nell’area del Foro Italico scatteranno dal pomeriggio per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it deve Arnoldi è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia ...