Traffico Roma del 17-12-2023 ore 12 | 30

(Di domenica 17 dicembre 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto dalla redazionebloccato per incidente sulla A1Napoli tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli incidente ha tolto tre auto alla km 598 segnalati al momento 3 km di coda in città in zona Pigneto la polizia locale Ci Segnala la chiusura di via Casilina all’altezza di Villa serventi per incidente prestare attenzione possibili rallentamenti anche in via Della Lega Lombarda in prossimità di via Giano Della Bella Sempre a causa di un incidente in centro chiusa via del Pellegrino per una manifestazione tra piazza della Cancelleria e via dei Banchi Vecchi regolare illungo il raccordo anulare per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto da Marina riccomi grazie per l’ascolto un servizio Villaggi e ...