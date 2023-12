Traffico Roma del 17-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 dicembre 2023) Luceverdedalla redazione sul grande raccordo anulare su percorso Urbano della A24L’Aquila ilè scorrevole spostamenti oggi agevolati dal fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera dalle 9:30 alle 12 pedalata del Babbo Natale con partenza dal piazzale del Colosseo e arrivo in via San Francesco di Sales alle 12 il papa Francesco celebrerà in Piazza Pietro la recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica ai fedeli in centro invece chiusa via del Pellegrino per una manifestazione tra piazza della Cancelleria Emilia Banchi Vecchi stasera all’Olimpico si gioca lazio-inter l’inizio del merce 20:45 mentre le misure relative alla sosta e la viabilità nell’area del Foro Italico scatteranno nel pomeriggio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito...