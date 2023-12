Traffico Roma del 17-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 dicembre 2023) Luceverdescorrevole sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della A24L’Aquila spostamenti agevolati dal fermo dei mezzi pesanti fino alle 20 di questa sera dalle 9:30 alle 12 pedalata di Babbo Natale con partenza da Piazzale del Colosseo e arriva in via San Francesco di Sales difficoltà al transito da lei dov’è Papa Francesco celebrerà in piazza San Pietro la recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica e fideli difficoltà di circolazione in tutta la zona in centro invece chiusa in via del Pellegrino per un’ulteriore manifestazione piazza della Cancelleria via dei Banchi Vecchi al Lido di Ostia in via delle Baleniere chiusa alper un mercato a partire dalle 8 via delle Antille e Viale Vasco De Gama per concludere stasera lo ippico si gioca Lazio Inter l’inizio del ...