Traffico Roma del 17-12-2023 ore 07 | 30

(Di domenica 17 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione terminate le cose per un incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna prima dello svincolo di via Casal del Marmo possibili rallentamenti per un incidente in via Ionio all’altezza di via Capraia chiusa via dei Cerchi per olio sulla strada tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro nei pressi di via Po discipline alla viabilità anche in via Metauro tra via Salaria & via Simeto 12 Papa Francesco celebrerà in piazza San Pietro la recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica ai fedeli difficoltà di circolazione in tutta la zona in centro chiusa via del Pellegrino per un’ulteriore manifestazione tra piazza della Cancelleria e via dei Banchi Vecchi al Lido di Ostia via delle Baleniere chiusa alper un mercato a partire dalle 8 da via delle Antille a ...