Torino | interesse per Ekkelenkkamp | Schuurs può aiutare

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ilavrebbe messo gli occhi su Jurgen, trequartista olandese ex Ajax, per il mercato di gennaio Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, ilavrebbe messo gli occhi su Jurgendell’Anversa per il mercato di gennaio. Juric sta infatti cercando un rinforzo sulla trequarti dove le prestazioni di Nikola Vlasic continuano a non convincere. Per questosembra possa essere la soluzione giusta. Il calciatore è infatti cresciuto nel vivaio dell’Ajax insieme a, che potrebbe avere un ruolo importante nella trattativa.