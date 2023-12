Torino-Empoli 1-0 | Sanabria | “Devo continuare così | il gruppo è unito”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) “Loro hanno giocatori di qualità, l’importanza della partita era insita nella gara stessa. Noi dobbiamosu questa strada, per noi è un momento positivo. La mia partita va al di là del gol annullato, la prestazione è stata positiva, sto continuamente migliorando.su questa strada. Lavoriamo tanto per migliorarci, il nostro, stiamo insieme bene e si vede anche in campo”. Lo ha detto l’attaccante del, Antonio, dopo la vittoria contro l’. Gli fa eco il compagno Karol Linetty: “Vogliamo sempre vincere ma era importante anche non prendere gol. Lo abbiamo fatto per tre partite di fila, in fase offensiva creiamo sempre qualcosa. Sapevamo che l’ha giovani con talento, siamo ...