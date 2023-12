Tilda Swinton sarà la protagonista del film di Pedro Almodóvar The Room Next Door

Leggi su movieplayer

(Di domenica 17 dicembre 2023)tornerà a lavorare condopo il cortometraggio The Human Voice. A marzogirerà il suo primo lungometraggio in lingua inglese. Ambientato a New York, ildovrebbe raccontare la storia di tre amiche. Al momento il regista spagnolo non ha annunciato i nomi delle tre attrici che avrebbe scelto come protagoniste. Tuttavia, in una recente intervista, la star di Suspiriaha confermato di essere una delle protagoniste del, tornando a lavorare cona distanza di poco tempo dal cortometraggio The Human Voice. Il lungometraggio s'intitolerà The. Non si conoscono ulteriori ...