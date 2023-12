(Di domenica 17 dicembre 2023) La comunicazione del ministro dell'Interno alla Ue: "Preoccupano possibili azioni violente in Europa" Prorogata la sospensione diai confini per la, per 30a partire dal 20 dicembre, a causa dell''innalzamento deldi infiltrazioni terroristiche" in vista delle festività die fine anno. Lo comunica il ministro dell'Interno Matteo

migranti , gestione e rischi tra monitoraggio e prevenzione: il ministro Piantedosi conferma l’ alla rme in corso, documentandone con analisi dei ... (secoloditalia)

Piantedosi : 'Caivano laboratorio da proiettare in altri contesti' Caivano è molto importante per noi ma il nostro impegno non finisce solo lì, ci ... (247.libero)

(Adnkronos) – Prorogata la sospensione di Schengen ai confini per la Slovenia , per 30 giorni a partire dal 20 dicembre, a causa dell”innalzamento ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Prorogata la sospensione di Schengen ai confini per la Slovenia , per 30 giorni a partire dal 20 dicembre, a causa dell''innalzamento ... (termometropolitico)

(Adnkronos) – Prorogata la sospensione di Schengen ai confini per la Slovenia , per 30 giorni a partire dal 20 dicembre, a causa dell''innalzamento ... (periodicodaily)

Terrorismo, rischi elevati in vista del Natale. Prosegue lo stop a Schengen al confine con la Slovenia

L'allertaresta altissima in Europa e anche in Italia si prova a prevenire ogni tipo di disastro. E'... La decisione è del ministro dell'Interno Matteo, che lo ha comunicato in una ...

Terrorismo in Europa a Natale: l’allarme di Piantedosi sulle possibili minacce

Prorogata la sospensione di Schengen ai confini per la Slovenia per 30 giorni Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato la proroga della sospensione di Schengen ai confini con la Sloven ...

Terrorismo, Piantedosi: "Rischio per Natale, stop Schengen con Slovenia altri 30 giorni"

(Adnkronos) - Prorogata la sospensione di Schengen ai confini per la Slovenia, per 30 giorni a partire dal 20 dicembre, a causa dell''innalzamento del rischio di infiltrazioni terroristiche" in vista ...