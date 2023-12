Terrorismo | Mattarella | ' ancora oggi odio colpisce convivenza civile' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Cinquant'anni sono trascorsi dall'attentato terroristico all'Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino, che si inseriva in un contesto di instabilità medio-orientale che generò attacchi, in particolare, a numerosi Paesi occidentali. La efferatezza dei terroristi provocò la morte di trentadue persone, tra cui sei connazionali: il giovane finanziere Antonio Zara, ucciso nel tentativo di sventare l'attentato, Raffaele Narciso, Domenico Ippoliti, Giuliano De Angelis insieme alla moglie, Emma Zanghi e alla figlia Monica". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio. "La pretesa della violenza come mezzo di affermazione delle proprie ragioni ha radici profonde. Le manifestazioni dia cuisiamo costretti ad assistere seminano ulteriore contrapposizione e colpiscono ...