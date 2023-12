Terra Amara | anticipazioni 17 dicembre | Umit si riaffaccia a Villa Yaman

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 17 dicembre 2023) Questa sera 17, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di, la seguitissima soap turca che sta avendo grande successo anche in Italia. Nel corso del nuovo appuntamento,di punto in bianco tornerà arsi acon un nuovo ricatto. La dottoressa metterà su un piano ben dettagliato per poter incastrare Demir, a fargli pagare ciò che ha fatto a Sevda. Proprio Demir si troverà a confrontarsi con Zuleyha riguardo quanto successo a Sevda. Nel corso della conversazione irromperà Betul che proporrà adi recarsi da lei. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla nuova puntata della soap., Zuleyha verrà a sapere la verità sulla morte di Sevda Nel corso della puntata ...