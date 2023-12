Terra Amara | al via la quarta e ultima stagione con un dramma

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 17 dicembre 2023) Zuleyha Il nuovo capitolo disarà anche l’ultimo. Venerdì 22 dicembre su Canale 5 inizierà lafinale, la, della serie turca. E per Zuleyha i drammi non sono finiti… Che fine ha fatto Demir?è in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 circa (il sabato puntata lunga) e la domenica in prima serata. E’ visibile in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity. Ogni domenica mattina, La5 ripropone le repliche della settimana. Quello del 17 dicembre è l’ultimo appuntamento del 2023 in prima serata. Anticipazionida domenica 17 a sabato 23 dicembre 2023 Pace tra Demir e Fikret Il comandante si reca a villa Yaman, ma quando chiede di parlare con Sevda, Demir gli comunica che è andata a ...